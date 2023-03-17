Дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино открыли для автобусов и грузовиков

Трасса была закрыта несколько дней из-за снегопада

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Движение автобусов и большегрузов восстановили на дороге Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"С 10:00 (03:00 мск) 17 марта 2023 года снято ограничение для движения пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей на ФАД А-376 "г. Хабаровск - с. Лидога - р. п. Ванино" с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Дорога была закрыта несколько дней из-за сильных снегопадов.

Хабаровский край на этой неделе оказался под влиянием двух циклонов. В регионе выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Было закрыто несколько дорог между городами и поселениями, отмечались небольшие перебои с подачей электричества в населенных пунктах. В пятницу в Хабаровске без существенных осадков, ветер западный 9-14 м/с. В южных, центральных и северных районах днем местами будет идти небольшой снег, прогнозируется ветер до 14 м/с, на побережье Охотского моря - с порывами до 15-20 м/с.