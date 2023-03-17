В колледжах и техникумах Хабаровского края откроют новые направления подготовки

Специальности разработают с учетом потребностей функционирующих в регионе предприятий

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Колледжи и техникумы Хабаровского края в предстоящем учебном году откроют новые направления подготовки под нужды работающих в регионе предприятий. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра образования и науки края - начальник управления профессионального образования Елена Шадуя.

"Начнем подготовку по двум новым для края направлениям. Для АО "Дальтрансуголь" - по рабочей профессии "Докер-механизатор" на базе Ванинского межотраслевого колледжа, для ООО "РН-Комсомольский НПЗ" - по специальности "Переработка нефти и газа" на базе Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума имени Героя Советского Союза В. В. Орехова", - сказала Шадуя.

Президент Владимир Путин в ходе совещания в Улан-Удэ на этой неделе поручил настроить профобразование на Дальнем Востоке с учетом потребностей региона. По его словам, дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную базу и усилить кооперацию с бизнесом.

Еще в девяти техникумах планируется начать подготовку по новым для учреждений направлениям. В Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме можно будет получить специальность "Открытые горные работы", в Хабаровском техникуме городской инфраструктуры и промышленного производства - "Документационное обеспечение управления и архивоведение". В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме откроют сразу два направления - это "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" и "Социальная работа". "Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов начнется подготовка по профессии "Изготовитель пищевых полуфабрикатов" в Хабаровском технологическом колледже", - сказала собеседница агентства.

В 2023-2024 учебном году абитуриентов в регионе примут 29 техникумов и колледжей и девять отделений среднего профессионального образования в вузах. На этот год за счет средств краевого бюджета предусмотрено свыше 8,4 тыс. мест - чуть больше, чем годом ранее.