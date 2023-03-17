В Магаданской области из-за циклона объявили экстренное предупреждение

Оно будет действовать 18 марта

ТАСС, 17 марта. Спасатели объявили на 18 марта экстренное предупреждение в двух районах Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пятницу журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 18 марта", - рассказали в центре.

Там уточнили, что в Северо-Эвенском и Хасынском районах существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня. Возможны повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов на дорогах, есть риск обрушения слабоукрепленных конструкций.

По данным синоптиков, в субботу в перечисленных районах ожидается сильный снег. Сейчас местами в регионе бушует циклон, метет, дует сильный ветер.

Ранее управление МВД России по региону сообщило, что из-за непогоды закрыта для движения всех видов транспорта автодорога Магадан - Балаганное - Талон, соединяющая удаленные села. Эта трасса - единственная дорога к селам Балаганное, Тауйск и Талон.