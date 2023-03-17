ГП признала нежелательным польский "Форум свободных народов постРоссии"

В ведомстве заявили, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской организации "Форум свободных народов постРоссии". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения - Free Nations of PostRussia Forum" ("Форум свободных народов постРоссии"), Польша, - сообщает надзорное ведомство. - Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами".

Также в Генпрокуратуре отметили, что в качестве постоянных экспертов на сессиях форума выступают лидеры этносепаратистских движений и иностранные спикеры, "для которых характерна выраженная антироссийская настроенность, реализуемая в системной русофобской пропагандистской деятельности". Также форум публикует в интернете "недостоверные общественно значимые сведения о специальной военной операции", в связи с чем Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту организации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных НПО.