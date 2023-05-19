19 мая, 15:14

Путин заявил, что Крым проходил сложности, которые встали сейчас перед новыми регионами

Председатель спецкомиссии по сбору и фиксации доказательств военных преступлений военно-политического руководства Украины против населения ЛНР Анна Сорока сообщила, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях люди разных религий в настоящее время проявляют примеры сплоченности

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Крым сталкивался с проблемами, который встали сейчас перед новыми регионами России, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в пятницу.

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"Мы не в таком остром режиме, но тем не менее проходили многие проблемы похожего порядка и в Крыму", - сказал он, комментируя проблемы по межнациональным отношениям в России.

Председатель спецкомиссии по сбору и фиксации доказательств военных преступлений военно-политического руководства Украины против населения ЛНР Анна Сорока сообщила, что в новых регионах, Донецкой и Луганской народных республиках и в Запорожской и Херсонской областях, люди разных религий в настоящее время проявляют примеры сплоченности.

"У нас на Донбассе исторически заведено, что представители разных национальностей живут и работают сообща. Наш край суровый, шахтерский. <...> В народе у нас так и говорят, что под землей нет наций, а есть люди. Мы всегда росли в особой атмосфере взаимопомощи и взаимовыручки, бережно и с любовью относясь к народным традициям и народным обычаям, без каких-либо национальных предрассудков. И, конечно, военные действия нас только сплотили. А национальностей у нас в регионе очень много", - подчеркнула Сорока. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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