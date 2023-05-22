Глава Рослесхоза не считает диверсии причинами весенних лесных пожаров в России

По словам Ивана Советникова, единственный залог отсутствия пожаров - это строгое соблюдение правил пожарной безопасности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главными причинами больших лесных пожаров весной в некоторых регионах РФ стали не диверсии, а неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Об этом заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в интервью ТАСС в понедельник.

"К сожалению, 100% весенних лесных пожаров - это люди. Я бы не стал говорить про диверсии - это громкое слово. Но, к сожалению, неосторожное обращение с огнем, нарушение элементарных правил пожарной безопасности, отсутствие надлежащего противопожарного обустройства, в том числе в населенных пунктах, приводит к тем пожарам, к трагедиям, которые мы видим", - сказал Советников.

По его словам, единственный залог отсутствия пожаров - это строгое соблюдение правил пожарной безопасности. Объекты электросетевого хозяйства, иное оборудование должны быть в надлежащем состоянии, также нужно содержать в порядке населенные пункты и прилегающие к ним территории, добавил Советников.

"Можно сказать, что большинство регионов прошли его достойно и готовы к сезону. По трем регионам у нас негативная ситуация, и мы разбираем, в чем причина, в чем недостатки. И здесь мы примем меры, чтобы в следующем году это не повторилось", - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курганской, Свердловской и Тюменской областях выявлено в общей сложности 227 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Возбуждено 89 дел об административном правонарушении, выписано 33 штрафа на общую сумму 1,3 млн рублей. Еще 195 материалов по фактам возникших лесных пожаров, имеющих признаки уголовного преступления, переданы в органы дознания Федеральной пожарной службы МЧС России.