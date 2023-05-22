Глава Рослесхоза: ожидаем проблемы с пожарами в Красноярском крае и Якутии

Иван Советников — о ситуации с природными пожарами в российских регионах

​Весенний пик лесных пожаров в России пройден, большая часть возгораний пришлась на четыре региона Дальнего Востока и Урала. Теперь лесников тревожит погодный прогноз по Красноярскому краю, Якутии, Центральному и Северо-Западному федеральным округам — именно там возможны летние пожары. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в интервью ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал, что причиной возгораний травы стали не диверсии, а неосторожное обращение с огнем и отсутствие противопожарной защиты поселков.

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— Пожарный сезон начался удручающе. В чем причина? Ведь к пожарам готовились, по нацпроекту "Экология" закуплено много противопожарной техники.

— Я бы не стал сгущать краски. У нас 80% площадей весеннего пика — весенней части лесопожарного сезона — пришлось на четыре региона. И самые большие площади — это у нас Еврейская автономная область, Амурская область и Свердловская область. На эти три региона пришлось более 70% всех пожаров, которые у нас прошли в весеннем пике. Можно сказать, что большинство регионов прошло его достойно и готовы к сезону. По трем регионам у нас негативная ситуация, и мы разбираем, в чем причина, в чем недостатки. И здесь мы примем меры, чтобы в следующем году это не повторилось.

— В каких регионах до конца мая возможны новые пожары?

— Во-первых, хочу отметить, что весенняя часть пика пройдена, сейчас у нас такое хорошее снижение площадей. И мы видим, что юг России уже прогрелся, там выросла трава, и на ближайшее время мы там новых пожаров не прогнозируем. Но очевидно, что тепло идет севернее. Через пару недель тепло дойдет и в Красноярск, и в Якутию, и в северные районы России. И мы пока ждем проблем по ландшафтным пожарам именно в этих регионах.

На лето у нас ожидается жаркая погода в Центральной России — наверное, многие слышали прогнозы, чуть ли не +40. Конечно, у нас всегда под риском Республика Саха (Якутия), там мы видим тоже отдельные тепловые аномалии и уже предупредили коллег. Традиционно северная часть Урала, и к середине лета есть риски по Северо-Западному федеральному округу, там тоже может быть непростая лесопожарная ситуация.

— В чем причина возгораний травы, которые привели к лесным пожарам, — диверсия или халатность?

— К сожалению, [причина] ста процентов весенних лесных пожаров — это люди. Я бы не стал говорить про диверсии — это громкое слово. Но, к сожалению, неосторожное обращение с огнем, нарушение элементарных правил пожарной безопасности, отсутствие надлежащего противопожарного обустройства в том числе населенных пунктов приводят к тем пожарам, к трагедиям, которые мы видим. Поэтому единственный залог отсутствия пожаров — это строгое соблюдение правил пожарной безопасности: нельзя бросать окурки, нельзя разводить костры. Электросетевое хозяйство, иное оборудование должно быть в надлежащем состоянии, нужно опахивать железные дороги, обычные дороги, чтобы не загоралось, и, конечно, содержать в порядке населенные пункты и прилегающие к ним территории.