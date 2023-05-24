"Транснефть" устранит к октябрю 2023 года последствия утечки нефти в Омской области

В компании отметили, что техническая рекультивация места утечки уже завершена

ОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Компания "Транснефть - Западная Сибирь", которая 27 января допустила разлив нефти на площади 615 кв. м в Омской области в результате разгерметизации магистрального трубопровода, завершит работы по рекультивации загрязненного земельного участка к октябрю этого года. Об этом сообщила в среду ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Компания "Транснефть - Западная Сибирь" разработала проект рекультивации загрязненного земельного участка площадью 615 кв. м. Техническая рекультивация уже завершена, работы по биологической рекультивации будут завершены в соответствии с планом к октябрю 2023 года", - рассказала Булихова.

Она отметила, что компания оштрафована за несвоевременное сообщение о факте разлива нефти, уничтожение плодородного слоя почвы и загрязнение лесов на 310 тыс. рублей. Еще на 82 тыс. рублей оштрафованы пять должностных лиц предприятия, которые допустили нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.