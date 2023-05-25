АГИКИ планируют сделать университетом культуры, искусств и креативных индустрий

Реализация проекта предполагается до 2030 года

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) должен стать к 2030 году университетом культуры, искусств и креативных индустрий благодаря реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Об этом заявил ректор вуза Саргылана Игнатьева, выступая на сессии форума "Российская креативная неделя - Дальний Восток" во Владивостоке.

Арктический государственный институт культуры и искусств в 2022 году стал получателем гранта госпрограммы "Приоритет 2030", цель которой - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Программа охватывает 128 университетов, 48 из них являются получателями специальной части гранта.

"Развитие креативной экономики - приоритетная государственная политика в Республике Саха (Якутия). Программа развития АГИКИ в рамках большого прорывного проекта государства "Приоритет-2030. Дальний Восток" посвящена формированию креативных индустрий. АГИКИ уже сегодня можно назвать центром по подготовке креативных лидеров. Сегодня происходит полная перестройка деятельности, содержательная трансформация вуза, к 2030 году институт должен стать университетом культуры, искусств и креативных индустрий", - сказала Игнатьева.

Идея участвовать в программе "Приоритет-2030" исходила из опыта работы АГИКИ в креативных индустриях. "В 2019 году мы начали внедрять практикоориентированный, кейсовый подход в обучении студентов. Стали тесно взаимодействовать с компаниями республики, привлекать предпринимателей к преподаванию в институте. В творческой команде с компанией LETO YAKUTIA студенты разрабатывали дизайн-коды сельских поселений республики. Дизайн-код села Бердигестях получил главную премию республики в области архитектуры и градостроительства "Эйгэ", - рассказала ректор.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.