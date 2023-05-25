Во Владивостоке российские и иностранные эксперты обсудят развитие креативных индустрий

На площадке кинотеатра "Океан" пройдет международный форум

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Форум "Российская креативная неделя - Дальний Восток" открывается в четверг во Владивостоке на площадке кинотеатра "Океан". Представители 11 субъектов Дальнего Востока, а также иностранные эксперты обсудят развитие креативных индустрий в макрорегионе.

По данным организаторов, основные темы обсуждения разделены на шесть площадок. Это программа развития креативных индустрий, креативное предпринимательство, индустрии контента, развитие территорий и туризм, специальные проекты, которые будут представлены в рамках открытого пространства, а также лекторий предметного дизайна. Форум соберет более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов.

На площадках "Российской креативной недели - Дальний Восток" встретятся предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Среди участников министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и главы субъектов Дальневосточного федерального округа. Также на форуме ожидаются спикеры из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии.

Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока развернутся мероприятия фестивальной программы. Здесь будут работать музыкальные площадки партнеров, выставки в культурных учреждениях, лектории в городских пространствах, модные показы и гастрономический фестиваль.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. Во Владивостоке она пройдет с 25 по 27 мая. В числе ее организаторов АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.