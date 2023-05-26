В Петербурге полицию планируют включить в перечень ведомств для согласования полетов БПЛА

Проект распоряжения городского комитета по транспорту направили на антикоррупционную экспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Полицию планируют включить в перечень ведомств, чье согласование потребуется при выдаче разрешений на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и демонстрационные полеты воздушных судов в Петербурге. Об этом говорится в опубликованном в пятницу проекте распоряжения городского комитета по транспорту. В настоящее время он направлен на антикоррупционную экспертизу.

"Пункт 12 порядка дополнить абзацем следующего содержания: "Главным управлением Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в проекте нового распоряжения.

В нем же указано, что комитет по транспорту сможет приостанавливать действие уже выданного разрешения на полеты - период приостановки должен быть указан в решении, принимаемом на основании указа президента России от 19 октября 2022 года о введении в регионах различных уровней готовности.

Документ вносит изменения в другое распоряжение комитета от 31 января 2019 года - о временном порядке выдачи разрешений на выполнение соответствующих полетов. Согласно его пункту 12, при оформлении таких разрешений ведомство взаимодействует с Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением Росавиации, Санкт-Петербургским зональным центром Единой системы организации воздушного движения, Службой охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также Западным военным округом.

С 16 мая оперативный штаб Санкт-Петербурга ввел запрет на использование БПЛА в городе до конца июля, на определенных водных участках запрещено передвижение гидроциклов. Городская полиция, в свою очередь, еще 12 мая сообщила о создании специального отдела по контролю за небом и БПЛА - в его состав вошли группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами, специальные технические группы, использующие средства подавления и нейтрализации дронов, а также мобильные патрули для задержания операторов БПЛА.

По данным на 3 мая, которые сообщали ТАСС в пресс-службе городской администрации, количество пользователей БПЛА с правом полетов над Петербургом составляло порядка 20.