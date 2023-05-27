В ФСБ сообщили, что Украина наладила промышленное производство наркотиков для России

Всего в 2022 году пограничники на западном участке границы изъяли более 530 кг запрещенных веществ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские пограничники отмечают рост поставок синтетических наркотиков из Украины в РФ в промышленных масштабах, за год на западной границе их изъято 530 кг. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора - руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ко Дню пограничника.

"С прошлого года возросли риски организации каналов контрабанды на территорию Российской Федерации наркотических средств. Они в основном связаны с налаженным на Украине промышленным производством синтетических наркотиков, преимущественно предназначенных для незаконной реализации на российской территории", - отметил он.

По его словам, в 2022 году попытки контрабанды наркотиков пресекались на курском, брянском и белгородском участках границы. "Крупные партии синтетических наркотиков, перемещаемых в автомобилях с украинскими регистрационными знаками, выявлялись на псковском направлении. Всего на западном участке государственной границы сотрудниками пограничных и территориальных органов безопасности изъято свыше 530 кг синтетических наркотиков", - сообщил Кулишов.

Вместе с тем, добавил он, остается актуальной угроза контрабандного ввоза в РФ наркотических и сильнодействующих веществ и из других стран. "Наряду с украинским направлением в прошлом году выявлены и пресечены каналы трансграничных и межрегиональных поставок героина, гашиша и синтетических наркотиков в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, где изъято свыше 370 кг наркотических веществ", - сказал глава Погранслужбы РФ.

Как сообщали в 2022 году в Погранслужбе ФСБ, рост выявления поставок наркотиков через границу произошел в 2021 году, когда пограничными органами из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны наркотиков, а также психотропных и сильнодействующих веществ. Это вдвое больше, чем годом ранее.