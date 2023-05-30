30 мая, 14:31

Певица Слава сообщила, что ее госпитализировали из-за бронхита

Анастасия Сланевская рассказала, что уже находится дома

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Певица Анастасия Сланевская (Слава) была госпитализирована в понедельник в одну из московских клиник из-за бронхита. Об этом она сообщила во вторник в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я уже дома, со мной все в порядке. Извините меня, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который я переносила на ногах", - написала певица. Артистка отметила, что у нее нет воспаления легких, а также ковида.

Ранее сообщалось, что певица была госпитализирована с подозрением на воспаление легких. 

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Россия
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