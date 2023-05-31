В Дагестане создадут реестр доноров костного мозга для детей

В регионе стартует информационная кампания, а также организация сбора донорского материала

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Реестр доноров костного мозга для спасения детей создадут в Дагестане. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявила уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.

"В Дагестане создадут крупный реестр доноров костного мозга. Для этого со 2 июня стартует массовая информационная кампания, целью которой является привлечение общественного внимания к проблеме, а также организация сбора донорского материала для тех, кто принял серьезное решение спасать чужие жизни", - сказала Ежова.

По ее словам, в рамках акции ожидается приезд представителей крупнейших благотворительных фондов, занимающихся донорством.