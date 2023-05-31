Пензенская область примет 200 жителей приграничных районов Белгородской области

Томская область также заявила о намерении принять 200 человек

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Пензенская область примет у себя порядка 200 жителей приграничных районов Белгородской области, отправка людей начнется уже 1 июня. В ближайшие выходные 600 детей отправятся в Ярославль и Калугу, сообщил в среду губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте".

"Завтра 200 человек - мамы и бабушки с маленькими детьми - уезжают в Пензу, в субботу 300 детей из Грайворонского округа уезжают в Ярославль, 300 детей из Шебекинского округа уезжают в Калугу. Сегодня с губернатором Липецкой области договорились, что 200 человек - семьи с маленькими детьми - уедут в Липецкую область", - сказал он.

Томская область также примет 200 жителей приграничных районов Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил, что 31 мая начался вывоз 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Кроме того, власти ведут переговоры с Республикой Крым и Ставропольским краем.

По словам губернатора, по всей Белгородской области развернули семь пунктов временного размещения населения. Гладков отметил, что жители Шебекинского городского округа могут обратиться за помощью к главе муниципалитета Владимиру Жданову, который, в свою очередь, поможет им решить вопросы с жильем и работой.