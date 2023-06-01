Путин заявил, что Россия существует благодаря таланту ее граждан и их любви к Отечеству

Президент поспорил с высказыванием генерал-фельдмаршала Кристофа Миниха, который считал, что Россия "управляется Богом"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поспорил с высказыванием генерал-фельдмаршала Кристофа Миниха, который считал, что Россия "управляется Богом". По мнению главы государства, РФ существует благодаря талантам ее граждан и их любви к Отечеству.

На встрече с многодетными семьями Путин, говоря об особенностях руководства страной, напомнил о словах, "сказанных много-много-много лет назад различными людьми". Так, президент процитировал высказывание о госуправлении генерал-фельдмаршала Кристофа Миниха, работавшего в России при Петре I. "Государственный деятель, у него была сложная судьба, но интересный был человек, он как-то сказал - примерная цитата - "Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует", - сказал он.

"Должен сказать, что здесь я бы поспорил с автором этих слов, потому что Россия, хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к Отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине", - уверен президент.

"В этом смысле это огромная честь и удовольствие - жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, - решать те проблемы, перед которыми стоит страна для того, чтобы обеспечивать ее безусловное развитие и будущее", - отметил он.

Размышляя о госуправлении, Путин также напомнил о словах Александра II. "Один из наших императоров (Александр II - прим. ТАСС) как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной, Россией, сказал: "Управлять Россией совсем не сложно, но совершенно бесполезно", - привел пример президент. "С тех пор очень многое изменилось", - констатировал глава государства.

Путин дал совет всем семьям страны: "Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного, как минимум, результата, а нужно стремиться к хорошему результату, - это заниматься любимым делом". "В моем случае и в практически любом другом деле неотъемлемой частью этого процесса является любовь к Родине, к Отечеству. Любовь к семье, и к Родине, к своему делу - это три необходимые составляющие, которые обеспечивают успех", - убежден Путин.