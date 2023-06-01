1 июня, 20:34

В Карачаево-Черкесии создали электронный путеводитель по турмаршрутам

В приложении представлены около 70 популярных локаций региона

ЧЕРКЕССК, 1 июня. /ТАСС/. Цифровой путеводитель, включающий порядка 70 популярных туристских маршрутов, создан в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил первый замминистра туризма и курортов республики Артем Овчинников в ходе прямого эфира.

"Электронный путеводитель создан в рамках грантовой поддержки, которая была оказана министерством, и теперь популярные туристские маршруты и локации можно посмотреть в онлайн-режиме", - сказал замминистра.

Он добавил, что приложение представлено в App Store и Google Play. "Представлены знаменитые локации региона. Теперь туристы перед поездкой в Карачаево-Черкесию смогут посмотреть путеводитель и отметить для себя, какие места им интересны", - пояснил Овчинников.

Ранее министр Текеев рассказал ТАСС, что власти Карачаево-Черкесии намерены поддержать проекты по развитию туризма в регионе, на эти цели направят более 340 млн рублей. Средства будут выделены на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристской среды для путешественников с различными формами инвалидности.

За 2022 год КЧР посетили более 1,9 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются горнолыжные курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский национальный парк и туристический комплекс "Медовые водопады". 

Теги:
РоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
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