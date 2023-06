В записях Фредди Меркьюри нашли первоначальное название песни Bohemian rhapsody

Исходя из заметок вокалиста группы Queen, он планировал назвать композицию Mongolian rhapsody

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Знаменитая композиция британской рок-группы Queen Bohemian rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody. Как сообщил в четверг вечером телеканал SkyNews, перечеркнутый и исправленный варианты названия можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри (1946-1991), выставленных на торги аукционным домом Sotheby's.

Набросок текста сделан карандашом на бланке прекратившей существование британской авиакомпании British Midland. На листе напечатан календарь за 1974 год, тогда как сама песня была записана на студии в августе 1975 года. Выйдя в виде сингла продолжительностью почти шесть минут, она на девять недель возглавила британские чарты и навсегда стала визитной карточкой коллектива.

Отсылку к монголам на черновике можно увидеть лишь в первоначальном названии, слово больше не повторяется на странице и никак не объясняется. Часть текста соответствует тому, что впоследствии вошло в песню, но некоторые строки были заменены. Так, следующая сразу после вступления фраза Mama, just killed the man… в черновике отсутствует. Вместо нее лирический герой говорит, что идет на начавшуюся войну - There’s a war began/ I’ve got to leave tonight/ I’ve got to stand and fight.

Заявленная аукционом ориентировочная цена 15 страниц с набросками написанных музыкантом песен составляет £1,2 млн ($1,5 млн по текущему курсу).

Аукцион, на котором Sotheby's планирует продать свыше 1,5 тыс. личных вещей Меркьюри, состоится 6 сентября. С молотка уйдут одежда музыканта, произведения искусства, которые он коллекционировал, и его черновики. Часть прибыли от торгов поступят в благотворительный фонд имени Меркьюри, а также фонд певца Элтона Джона, привлекающие внимание к проблеме ВИЧ/СПИД - заболевания, ставшего причиной ранней смерти Меркьюри, не дожившего до 46 лет.