Жена Михалкова сообщила, что он проходит плановую проверку здоровья

Татьяна Михалкова добавила, что причин для волнения нет

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков проходит плановое медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщила жена режиссера Татьяна Михалкова в пятницу.

"Все нормально. Проверка здоровья плановая", - сказала она, добавив, что причин для волнения нет.

Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация о госпитализации Михалкова. Однако в пятницу в пресс-службе режиссера опровергли ТАСС эти сведения.

Михалков был госпитализирован в начале января с гриппом. 24 января он сообщил, что его выписали из больницы.

Михалкову 77 лет. Он является обладателем "Оскара", а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Сын автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации, поэта Сергея Михалкова и писательницы, переводчицы Натальи Кончаловской. Михалков появился на экранах в 1963 году в комедии Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Как режиссер снял трагикомедии, притчи, экранизации, ленты о войне. Среди самых известных фильмов Михалкова - "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви" и "Утомленные солнцем".