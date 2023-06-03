После гибели более 230 человек при столкновении поездов индийский штат Одиша объявил траур

Он продлится один день

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июня. /ТАСС/. Власти штата Одиша объявили день траура после гибели более 230 человек при столкновении поездов у железнодорожной станции Баханага близ города Баласор. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства штата в Twitter.

"В связи с трагической железнодорожной катастрофой в Баханаге главный министр [Одиши] Навин Патнаик объявил государственный траур на один день", - говорится в сообщении. В субботу в штате запрещены все праздничные и увеселительные мероприятия.

Министерство железных дорог объявило о компенсации в размере 1 млн рупий ($12 тыс.) ближайшим родственникам погибших, 200 тыс. рупий ($2,4 тыс.) получившим тяжелые травмы и 50 тыс. рупий ($604) получившим легкие травмы.

Спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. В них задействованы более 500 человек. Мобилизованы подразделения Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), отряды Сил быстрого реагирования штата Одиша, а также военнослужащие. Число погибших в результате столкновения железнодорожных составов на востоке Индии возросло до 233. Около 900 человек пострадали.