В Новосибирской области появились суховеи

Их зафиксировали на территории Купинского, Карасукского, Коченевского и Тогучинского районов

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Суховеи - ветра с высокой температурой и низкой влажностью, вредно влияющие на полевые культуры, наблюдаются в четырех районах Новосибирской области - Купинском, Коченевском, Карасукском и Тогучинском. Суховей усиливает эффект от засухи, сообщила ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Накануне глава новосибирского Минсельхоза Евгений Лещенко сообщил, что режим ЧС из-за почвенной засухи введен в Купинском районе Новосибирской области. Тяжелая ситуация с посевами из-за недостатка влаги наблюдается еще в пяти районах области.

"Суховей - это набор метеоэлементов, когда температура воздуха выше 25 градусов, влажность воздуха меньше 30% и ветер должен 7-8 м/с, если в течение пяти дней сохраняется, то тогда уже будет фиксироваться суховей, который усиливает эффект засухи. Он осушает верхние слои почвы. На данный момент на территории Купинского, Карасукского, Коченевского и Тогучинского районов уже зафиксирован суховей", - сказала собеседница агентства.

Кичанова пояснила, что это метеоявление будет оказывать негативное влияние на всходы, растения, попадая в агрессивную сухую среду и экстремально высокие температуры, будут высыхать. По словам синоптика, на 2 июня было уже засеяно 95% всех планируемых территорий.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. В 2023 году затраты на посевную выросли в регионе на 7% и составляют 16,6 млрд рублей. Площадь посевов в области в этом году составит 2,35 млн га.