Елену Ардабьеву назначили заместителем министра юстиции

До этого она возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства Минюста

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителем министра юстиции РФ Елену Ардабьеву.

"Назначить Ардабьеву Елену Анатольевну заместителем министра юстиции РФ, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в указе президента на официальном портале нормативных правовых актов.

До сегодняшнего дня она возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства Минюста РФ.

30 мая Путин освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную в связи с ее переходом на другую работу, в должности замминистра она курировала департамент экономического и гражданского законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов.

Кроме того, ранее во вторник глава государства продлил еще на один год - до 1 июля 2024 года - срок полномочий статс-секретарю - заместителю министра юстиции Андрею Логинову. Тем же указом на год были продлены полномочия статс-секретарю - заместителю министра внутренних дел РФ Игорю Зубову (до 22 июля 2024 года) и начальнику департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России Валерию Майданову. Продление полномочий на один год наступает после достижения 65 лет - предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.