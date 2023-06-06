Депутат Думы готовит поправки, ужесточающие наказание за нарушения при торговле алкоголем

По словам Амира Хамитова, инициатива предполагает увеличение срока уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") сообщил ТАСС, что подготовит поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за нарушения, связанные с торговлей алкоголем. Максимальное наказание, по словам парламентария, составит до 20 лет лишения свободы.

"Считаю необходимым усилить уголовную ответственность за нарушения, связанные с торговлей алкоголем, в том числе за продажу напитков, не соответствующих нормам качества, а значит, опасных для жизни потребителей. И те сроки, которые существуют сейчас - например, виновным в массовом отравлении в Оренбурге в 2020 году дали всего по пять лет - не соответствуют тяжести содеянного", - сказал депутат.

По словам Хамитова, вернувшись на свободу, преступники могут продолжить свою деятельность. "Ни о каких морально-нравственных установках здесь говорить не приходится: их убийственное производство может остановить только суровое наказание. Поэтому будет разумным увеличить сроки за такие преступления до двадцати лет лишения свободы. Ведь, по сути, это сознательное покушение на жизнь неограниченного количества людей! Со своей стороны я буду выступать с инициативой о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ об увеличении срока уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы", - заключил парламентарий.