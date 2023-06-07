Более 52 тыс. оказавшихся в трудной жизненной ситуации детей отдохнут с Мосгортуром

Свыше 6,7 тыс. путевок предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Свыше 52 тыс. юных москвичей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их сопровождающих отдохнут этим летом. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

"В 2023 году мы организуем каникулы в оздоровительных лагерях по льготным путевкам для почти 10 тыс. юных москвичей. При этом свыше 6,7 тыс. путевок предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях. Всего же этим летом с Мосгортуром отдохнут более 52 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их сопровождающих", - сказала Голубева.

По ее словам, более 400 одаренных московских школьников смогут отдохнуть в "Орленке", "Смене", "Алых парусах" и "Океане". Ученики, отличившиеся в науке, спорте и творчестве, получают бесплатные путевки во всероссийские детские центры, проходя конкурсный отбор. В Москве за организацию этих конкурсов отвечает Мосгортур.

С 27 мая ребят 6-12 лет, которые остаются летом в столице, вожатые будут собирать по субботам в "Мастерских полезных каникул": играть с ними в дворовые игры, мастерить игрушки-антистресс, закладки для книг и другие поделки. За восемь лет на таких бесплатных мероприятиях в парках побывали почти 12 тыс. москвичей.