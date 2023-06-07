МЧС привело в готовность более 350 спасателей для отправки в Херсонскую область

Также подготовлено около 100 единиц техники, в том числе плавсредства и мотопомпы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группировка из 350 спасателей приведена в готовность к работе в Херсонской области, где произошло подтопление населенных пунктов в результате прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Для организации аварийно-восстановительных работ после схода воды в Херсонской области приведены в готовность аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Ростовской области и Севастополя, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего более 350 человек и около 100 единиц техники, в том числе плавсредства и мотопомпы", - сказали в ведомстве.

На месте ЧС работают спасатели Херсонской области и аэромобильная группировка, прибывшая из Крыма. Подготовлены 40 пунктов временного размещения, в которых находятся 345 человек, остальные эвакуированные остановились у родственников и знакомых.

"МЧС совместно с Роспотребнадзором и Минобороны прорабатывают вопрос по дезинфекции территорий после схода воды. Проводятся расчеты по объектам первой необходимости", - добавили в пресс-службе.