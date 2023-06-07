7 июня, 08:16
Военная операция на Украине

В Купянске сообщили об отсутствии загрязнения атмосферы после взрывов возле аммиакопровода

Глава областной администрации Олег Синегубов сообщал, что в районе села Максютовка возле аммиакопровода Тольятти - Одесса зафиксировано шесть взрывов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Загрязнение атмосферы аммиаком не зафиксировано в населенных пунктах Купянского района Харьковской области, где возле аммиакопровода день назад произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

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"По состоянию на сейчас результаты проведения замеров показывают, что в населенных пунктах Купянского района аммиак в воздухе отсутствует", - написал он в Telegram-канале.

6 июня Синегубов сообщал, что под Купянском в районе села Максютовка возле аммиакопровода Тольятти - Одесса зафиксировано шесть взрывов. В понедельник он уже заявлял о разгерметизации этой магистрали в Купянском районе. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может его восстановить, "если будет нужно".

Возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса является частью пакетной договоренности, предусматривающей вывоз украинского зерна по Черному морю. Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. В МИД России ранее подчеркивали, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей. 

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