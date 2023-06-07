Эксперт считает, что затопление кладбищ после ЧП на ГЭС не повлияет на воду в Крыму

Старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ Александр Субботин отметил, что кладбища подвергаются воздействию, в том числе дождей, в течение многих лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Затопление кладбищ после аварии на Каховской ГЭС не повлияет на состояние воды в Крыму, поскольку произошло ниже уровня водозабора для Северо-Крымского канала. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду высказал старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ Александр Субботин.

"Что касается затопления кладбищ, <...> это не самое страшное для загрязнения окружающей среды. Кладбища подвергаются воздействию, в том числе дождей, в течение многих лет. Разовое затопление, оно, как правило, затрагивает верхние слои. Поступление этих продуктов в донные воды, подземные воды минимально. Что касается разлива, то на Крым никакого влияния не окажет, даже если кладбище гигантских размеров, потому что подъем воды произошел ниже прорыва дамбы, а водозабор находится до дамбы, там вода поступает в Северо-Крымский канал", - сказал Субботин.