Адвокат УПЦ сообщил, что Киев незаконно перерегистрировал более 100 общин церкви

По словам Никиты Чекмана, должностные лица получают документы, противоречащие требованиям законодательства, но все равно принимают решения о регистрации уставов в новой редакции и об изменении конфессиональной принадлежности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 100 общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ.

"Только по Киевской области у нас более ста незаконных перерегистраций религиозных общин - когда люди, с юридической точки зрения не имеющие никакого отношения к указанной религиозной общине, голосуют о ее переходе в другую юрисдикцию", - сказал Чекман в интервью изданию "Диалог.Тут".

При этом, по его словам, должностные лица получают документы, противоречащие требованиям законодательства, но все равно принимают решения о регистрации уставов в новой редакции и об изменении конфессиональной принадлежности. Во всех этих случаях есть признаки состава преступления, предусмотренные статьей 364 Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении властью или служебным положением, считает адвокат.

Он пояснил, что у религиозных общин есть уставы, в которых прописано, кто может быть их членом и участвовать в принятии решений. "Как правило, это человек, регулярно участвующий в таинствах в этом конкретном храме, исповедуется и причащается, находится в послушании настоятелю, соглашается с Уставом об управлении УПЦ и т. д. <...> Человек, не подпадающий под критерии, предусмотренные уставами религиозной общины, не имеет ни юридического, ни морального права вмешиваться в жизнь конкретного прихода", - подчеркнул Чекман.