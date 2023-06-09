Власти Одесской области опровергли слухи о начале в регионе эпидемии холеры

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о жестком эпидемиологическом контроле со стороны Минздрава Украины в отношении пострадавших от подтопления в Херсонской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Информация о начале эпидемии холеры в Одесской области из-за затопления части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС является недостоверной. Об этом заявил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Ранее в украинских социальных сетях распространилась информация, что среди переселенцев из Херсонской области, приехавших в Одессу, выявлена вспышка холеры.

"Со вчерашнего вечера распространяется информация о страшной эпидемии холеры в ряде районов области, в том числе в Одессе", - сказал Братчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он подчеркнул, что эти сообщения являются непроверенными слухами. Братчук добавил, что в отношении пострадавших от подтопления в Херсонской области осуществляется жесткий эпидемиологический контроль со стороны Минздрава Украины, а состояние питьевой воды в Одесской области - удовлетворительное.

Очевидцы 9 июня рассказали ТАСС, что множество пляжей Одессы усеяно мусором, который вынесло в море после разлива Днепра в Херсонской области. Вчера глава региона Олег Кипер рекомендовал местным жителям воздержаться от прогулок по морскому побережью и посещения пляжей из-за загрязнения акватории Черного моря в Одесской области после разрушения Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 8 человек погибли (2 из них - в результате обстрела пункта эвакуации), более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные угодья вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.