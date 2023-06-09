Сенатор заявила, что скифское золото может быть подпольно реализовано Киевом на аукционах

По словам Екатерины Альабаевой, многие международные организации по отношению к РФ проводят политику запрета и ограничений на русский язык и культуру

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева считает, что скифское золото может быть подпольно реализовано на частных аукционах, если будет передано Украине. Свое мнение она высказала ТАСС в пятницу.

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.

"Их может не интересовать возможность получить культурное наследство, а вот средства, которые можно получить от реализации того или иного культурного предмета, это их наверняка интересует. Поэтому не думаю, что [скифское золото] будет потеряно, а вот то, что оно может уйти из сокровищницы нашего государства, поскольку может быть подпольно реализовано на каких-то частных аукционах, - да, это вполне возможно", - сказала она.

Алтабаева отметила, что в настоящий момент многие международные организации, призванные защищать и сберегать мировое культурное наследие, по отношению к РФ проводят, наоборот, политику запрета и ограничений на русский язык и культуру. "Это циничная политика двойных стандартов, когда стране отказывают в сбережении самого ценного, что у нее есть - культурного наследия. Безусловно, скифское золото совершенно точно не достояние Украины, это музеи Крыма прежде всего. Республика Крым, Севастополь - это неотъемлемая часть РФ, и по закону, конечно, культурные ценности должны были вернуться на территорию РФ". По словам сенатора, процесс передачи коллекции - не быстрый и нужно "не опускать руки" и пытаться решить этот вопрос в правовом поле через официальные инстанции.

О коллекции

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.