В Гонконге рассказали о причинах инцидента с 18-метровой надувной уткой

Организаторы намеренно сдули фигуру из-за аномальной жары и, как следствие, повышенного давления воздуха внутри нее

ГОНКОНГ, 10 июня. /ТАСС/. Организаторы инсталляции "Две утки Флорентина Хофмана", открывшейся в субботу в гавани Виктория в Гонконге, приняли решение сдуть одну из 18-метровых резиновых уток из-за аномальной жары и, как следствие, повышенного давления воздуха внутри фигуры. Об этом говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте акции в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В субботу в гавани Виктория в Гонконге состоялась церемония открытия инсталляции. Два гигантских желтых утенка, созданных голландским художником Флорентином Хофманом, вернулись в город спустя 10 лет, однако один из них сдулся через несколько часов после торжественной церемонии открытия. Днем температура воздуха в Гонконге достигла 33 градуса Цельсия. Согласно прогнозу погоды, из-за высокой влажности она ощущалась как 41 градус Цельсия.

Как указывается в опубликованном в соцсети заявлении, около 13:00 по местному времени (08:00 мск) рабочие проводили плановую проверку инсталляции и обнаружили, что поверхность одной фигуры "чрезмерно растянута из-за повышения давления воздуха по причине жаркой погоды". Также отмечается, что прибытие плавучей ремонтно-технической мастерской требовало времени, поэтому после обсуждения было принято решение "немедленно ослабить швы и спустить воздух [из фигуры] во избежание потенциальных рисков". Организаторы пообещали позже прислать специальное судно для транспортировки утки на верфь и проведения последующего ремонта.

В заявлении также сказано, что при проверке второй утки никаких тревожных признаков обнаружено не было. Инсталляция продолжит работу в соответствии с графиком.

Из-за большого скопления людей на набережной организаторы начали ограничивать количество посетителей на вход, однако выставка по-прежнему остается открытой и бесплатной для всех желающих.