Фестиваль I Love Cider 2023 перенесли после массового отравления сидром в РФ

По словам организатора Алины Локтевой, предварительно, фестиваль состоится 15 июля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Фестиваль натурального сидра I Love Cider 2023 в Москве перенесен по рекомендации властей после массового отравления россиян сидром. Об этом в субботу сообщила организатор фестиваля Алина Локтева.

"За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлекшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваль", - сказала она в сообщении, распространенном на сайте мероприятия.

Предварительная дата, на которую переносится проведение фестиваля, - 15 июля, добавила Локтева. Она также отметила, что все уже купленные билеты остаются действительными.