В Крыму после инцидента на железнодорожном участке восстановили движение

Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Движение на железной дороге восстановили после инцидента в Кировском районе Крыма, где было повреждено железнодорожное полотно, написал в воскресенье в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", - написал он.

Ранее глава республики сообщал о том, что из-за повреждения железнодорожного полотна приостановили движение поездов, на месте задействовали все профильные службы. В результате инцидента никто не пострадал, для пассажиров власти обещали организовать трансфер автобусами.

В мае после схода нескольких вагонов с зерном с рельсов на перегоне Симферополь - Севастополь, по информации Крымской железной дороги, из-за "вмешательства посторонних лиц" власти Крыма заявили, что в регионе усилят меры безопасности на железной дороге. Планировалось увеличить количество обходов для осмотра железнодорожного полотна, а также решить вопрос установки видеонаблюдения.