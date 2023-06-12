Путин вручил медаль "Герой Труда РФ" директору пермского предприятия "ОДК-Авиадвигатель"

Как заявил президент, Александр Иноземцев "внес неоценимый вклад в создание турбореактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил золотой медалью "Герой труда РФ" управляющего директора, генерального конструктора компании "ОДК-Авиадвигатель" из Пермского края Александра Иноземцева. Церемония вручения прошла в понедельник в Кремле.

"Представитель знаменитой пермской научной инженерной школы, видный конструктор, ученый Александр Александрович Иноземцев по праву входит в когорту известных авиастроителей. Он внес неоценимый вклад в создание турбореактивного двигателя ПД-14, который сегодня широко востребован в российской гражданской авиации", - сказал Путин.

После вручения медали Иноземцев поблагодарил президента за высокую награду. "Я прекрасно понимаю, что ее бы не было, если бы не было успехов нашего гражданского авиадвигателестроения в последние годы, которых нам удалось достичь. Уверяю вас, что при вашей поддержке мы продолжим движение вперед несмотря на все трудности и обеспечим технологическую независимость гражданской авиации нашей страны", - отметил Иноземцев.

Звание "Героя Труда РФ" Иноземцеву присвоили в мае "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". Иноземцев родился 9 апреля 1951 года в городе Камышин Волгоградской области. В 1997 году он стал генеральным конструктором ОАО "Авиадвигатель", в 2001 году - генеральным директором - генеральным конструктором этого предприятия. С 2004 года по настоящее время - генеральный конструктор ОАО "Авиадвигатель" (ныне АО "ОДК-Авиадвигатель"). Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) входит в Ростех.

АО "ОДК-Авиадвигатель" - конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. По информации сайта компании, бюро является головным разработчиком семейства двигателей пятого поколения для ближне-среднемагистральных самолетов типа "МС-21" и промышленных ГТУ. Создание базового двигателя ПД-14 - один из приоритетов государственной программы РФ "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы".