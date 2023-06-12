Путин заявил, что формировать мысли и жизненные установки может только настоящее искусство

Президент обратил внимание на слова учительницы из Волоколамска Татьяны Бабуровой о том, что успеха добиваются те, кто воспринимают свою работу "как обязанность и как счастье"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Мировоззрение людей может формировать только настоящее искусство, а не второстепенная подделка. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

"Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого", - сказал глава государства, комментируя выступление одного из лауреатов - гендиректора Первого канала Константина Эрнста о том, что кино - это "не развлечение, его настоящий смысл заключается в создании и формировании образа мысли".

Путин обратил внимание и на слова учительницы из Волоколамска Татьяны Бабуровой , которая отмечала, что успеха добиваются те, кто воспринимают свою работу "как обязанность и как счастье". "Это совершенно очевидная вещь. Это сочетание чувства долга и восторга от того, что человек делает, приводит к нужному результату и для конкретного человека - он самовыражается, - и для страны в целом", - сказал президент.

"А вот наши лауреаты, Герои Труда сегодняшние - они своим делом показывают, что все, что они творят в самом широком и благородном смысле этого слова, - это есть искусство искусств", - подытожил президент.