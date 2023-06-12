Глава фонда "Доктор Лиза" призвала мировое сообщество подняться на защиту детей Донбасса

Ольга Демичева подчеркнула, что от обстрелов украинскими военными получают ранения и погибают дети

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", член СПЧ Ольга Демичева заявила о гибели и ранениях в Донбассе сотен детей от украинских снарядов и выразила недоумение, почему еще не все мировое сообщество поднялось на их защиту. Об этом она сообщила в понедельник на торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года.

"Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВФУ погибают дети, дети получают ранения. И это не единичные случаи, их сотни. Мне непонятна двойная мораль тех мнимых правозащитников, для которых эти дети почему-то оказались людьми второго сорта. Я не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей", - сказала Демичева, награжденная в понедельник за заслуги в области правозащиты

Она добавила, что самым большим и трудным направлением работы благотворительной организации является помощь тяжелобольным и раненым детям из зон военных действий, катастроф.

Демичева более 30 лет проработала в ГКБ № 11 в Москве, с 2018 года вошла в правление фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы", с 2020 года возглавляет эту организацию. Демичева лично много раз посещала Донбасс, где провела более 600 приемов и консультаций. Особое внимание правозащитница уделяет и помощи бездомным. В 2021 году "Справедливая помощь доктора Лизы" открыла центр помощи бездомным "Зеленый свет" в Москве. Там можно получить психологическую, наркологическую, юридическую, специализированную помощь, консультации по восстановлению документов и трудоустройству.