Компании Сахалина собрали 40 тонн рыбной продукции для жителей Белгородской области

В регион отправили консервы из иваси, сельди и рагу из морепродуктов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Бизнесмены Сахалина направили жителям Белгородской области, пострадавшим от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), 40 тонн рыбной продукции в качестве гуманитарной помощи. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Первая партия гуманитарной помощи весом 20 тонн прибыла в Белгород в День России, 12 июня, оставшиеся 20 тонн поступят в течение ближайших двух дней", - рассказал представитель пресс-службы правительства области.

По информации областных властей, гуманитарную помощь собрали компании "Континент" и "Зеленая планета". В Белгород отправились консервы из иваси, сельди и рагу из морепродуктов.

Ранее правительство Сахалинской области организовывало акцию помощи жителям Белгородской области. Во всех муниципалитетах региона собирали продукты, одежду, постельное белье, предметы гигиены, бытовую химию.