13 июня, 04:23

В Новосибирске рассказали, сколько времени понадобится на ремонт ЦКБ после пожара

Глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил, что на это уйдет около двух месяцев

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Ремонт здания пострадавшей от пожара Центральной клинической больницы (ЦКБ) в новосибирском Академгородке займет около двух месяцев. Об этом сообщил на оперативном совещании облправительства региона глава областного Минздрава Константин Хальзов.

"Около двух месяцев", - сказал Хальзов в ответ на вопрос губернатора Андрея Травникова о том, сколько времени займет ремонт больницы.

Ранее вице-губернатор области Юрий Петухов сообщал, что ремонт больницы оценивается в 50 млн рублей. Средства планируется выделить из резервного фонда Новосибирской области. Как поясняла главный врач ЦКБ Ирэна Цыцорина, помещения роддома и РСЦ позволяют в оперативном порядке организовать размещение дополнительных коек. Руководство больницы планирует до конца июня поочередно запустить здесь в работу профили из пострадавшего корпуса. Часть пациентов при необходимости будет принята другими медицинскими учреждениями, предложившими помощь.

Пожар произошел 4 июня в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метров. 173 человека эвакуировали. Прокуратура Новосибирской области по факту пожара начала проверку. 

Теги:
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