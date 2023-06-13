Путин наградил погибшего при тушении пожара под Волгоградом работника администрации

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников администрации Иловлинского района Волгоградской области, участвовавших в тушении крупного степного пожара в августе 2022 года. Начальник отдела администрации Александр Переярин, погибший в ходе тушения пожара, был награжден посмертно. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Переярин за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, награжден орденом Мужества посмертно. Медали "За отвагу на пожаре" удостоены консультант аппарата Владимир Вагнер, консультант отдела Сергей Кочелаев и главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района Петр Сигачев.

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб и три сотрудника администрации получили ожоги в Иловлинском районе Волгоградской области, где в августе 2022 года произошел крупный степной пожар. Возгорание произошло на окраине хутора Стародонского, в 15 км от которого расположен детский лагерь "Лазурный". Мужчины направились к месту пожара для его локализации.