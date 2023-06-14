14 июня, 07:16

Более 30 тыс. литров донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе, отметила главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 30 тыс. литров донорской крови и ее компонентов было заготовлено в Московской области с начала 2023 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"Сегодня отмечается Всемирный день донора крови. Именно благодаря неравнодушным людям службе крови Подмосковья удалось собрать свыше 30 тыс. литров донорской крови и ее компонентов. При этом большинство донаций выполняются на безвозмездной основе", - сказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отметили в Минздраве, донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

"Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт https://bloodcentr.ru/. Телефон координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00", - заключили в пресс-службе.

  

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