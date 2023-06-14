В Москве проверили почти 3 тыс. торговых объектов на наличие напитка "Мистер сидр"

Продукцию нигде не выявили

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты проверили почти 3 тыс. торговых объектов в Москве на наличие напитка "Мистер сидр", продукция нигде не выявлена. Об этом сообщается в среду на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве продолжается проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции "Пивная продукция - "Мистер сидр", произведенной ООО "Анди", употребление которой стало причиной отравлений граждан в нескольких субъектах Российской Федерации. <…> Всего по состоянию на 14 июня 2023 года совместно с органами исполнительной власти проверено 2 889 торговых объектов, реализующих слабоалкогольные напитки в розлив, осуществляющих деятельность на территории города Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни в одном из проверенных предприятий напиток "Мистер сидр" не обнаружили. Информация о зарегистрированных на территории города Москвы случаях отравлений такой продукцией в управление также не поступала.

"Тем не менее ситуация остается на пристальном контроле в управлении, все предусмотренные законодательством Российской Федерации мероприятия продолжаются. По-прежнему призываем всех жителей города Москвы ни в коем случае не употреблять продукцию "Мистер сидр", произведенную ООО "Анди", и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы в адрес управления Роспотребнадзора по Москве по телефону горячей линии управления 8 (495) 687-40-41", - добавляется в материале.