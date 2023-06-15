Путин указал, что случаи туберкулеза в зоне Каховской ГЭС никак не связаны с наводнением

В район затопления отправлены специалисты с мобильным флюорографом, сообщила президенту России глава ФМБА Вероника Скворцова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Случаи заболевания туберкулезом, которые выявлены у нескольких человек в зоне разрушенной Каховской ГЭС, никак не связаны с наводнениями, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

Рассказывая об обследовании населения в этом районе, руководитель ФМБА упомянула об обнаружении нескольких случаев туберкулеза. Она сообщила, что туда отправлены специалисты с мобильным флюорографом.

"Это с разливом никак не связано. Это просто в ходе обследования [выявлено]?" - уточнил Путин. Скворцова подтвердила, что это так. При этом глава ФМБА обратила внимание, что эвакуированные живут вместе в пунктах временного размещения, поэтому нужно было предотвратить риски для других людей.

Глава государства согласился с ней. "Угроза возрастает", - констатировал он.