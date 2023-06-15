Судно Xing Yuan, севшее на мель на Сахалине, утилизируют из-за дефектов

Аварийно-спасательные работы на сухогрузе проводились почти год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Судно КНР Xing Yuan, севшее на мель в Холмском районе на юге Сахалина в 2021 году, из-за значительных дефектов будет утилизировано в ходе реализации федерального проекта "Генеральная уборка", сообщили журналистам в пресс-службе Морспасслужбы.

"Водолазы Морспасслужбы удостоверили безвозвратную утрату аварийного судна Xing Yuan в Холмске. Мероприятия проведены в целях последующей процедуры признания безвозвратной утраты аварийного судна и вывода <...> из-под таможенного контроля для последующей утилизации" - рассказали в пресс-службе.

Аварийно-спасательное формирование сахалинского филиала Морской спасательной службы почти год проводило аварийно-спасательные работы на судне.

"За время операции спасателям сахалинского филиала Морспасслужбы пришлось много импровизировать, придумывать нестандартные подходы к решению задач. От береговой линии на судно спасателями была настроена канатная дорога и шланговая линия. На аварийном судне изготовлена специальная система обогрева для подготовки тяжелого топлива к перекачке. <...> По согласованию с судовладельцем были сделаны специальные технологические отверстия, которые позволили установить специальное оборудование и удалить все нефтепродукты", - рассказали в спасательной службе.

Всего за время проведения операции спасатели передали для утилизации около 40 куб. м дизельного топлива, более 100 куб. м мазута и других нефтепродуктов. После этого была проведена максимальная зачистка переборок и стенок топливных танков, их обработали специальными реагентами.

Федеральный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувшего имущества входит в национальный проект "Экология", инициированный в 2019 году президентом РФ Владимиром Путиным.

История с судном

Днем 6 декабря 2021 года в результате шторма на мель выбросило судно Xing Yuan 1993 года постройки (порт приписки Сьерра-Леоне), пришедшее в Холмск на Сахалин из Японии. Это произошло во время снятия сухогруза с якоря. У судна не работал главный двигатель, не было энергообеспечения.

Груза на судне не было, 12 членов экипажа (граждане КНР) были эвакуированы, позже их разместили в гостинице во Владивостоке, где они находились более двух месяцев. Иностранный профсоюз обратился к российским коллегам с просьбой о помощи в репатриации моряков. Позже их вывезли из гостиницы и присоединили к бригаде китайских строителей, которых доставляли в регион и увозили на родину специальными рейсами, организованными в период пандемии. Аварийно-спасательные работы велись на судне с самого первого дня после эвакуации пассажиров.