Более 7,5 тыс. человек эвакуировали после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области

Среди эвакуированных 461 ребенок и 146 маломобильных граждан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 7,5 тыс. человек из районов, пострадавших в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области, в том числе проведена эвакуация малоподвижных людей из больницы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из пострадавших районов эвакуировано более 7 500 (7 525) человек, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. Спасено 2 244 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что благодаря снижению уровня воды силами МЧС России из одного из пострадавших населенных пунктов проведена эвакуация маломобильных граждан из местной больницы. "На автобусах люди вывезены в безопасное место. Через телефоны горячей линии организован прием заявок на оказание адресной помощи жителям, оказавшимся в зоне затопления", - отметили в пресс-службе.

В 20 пунктах временного размещения находятся 1 764 человека, в том числе 461 ребенок. Всего к работам привлечено более 1 тыс. единиц личного состава и 253 единицы техники.

Специалисты проводят откачку воды из домов и подвалов. Работают мониторинговые группы, которые осуществляют подворовой обход, фиксируют объем нанесенного ущерба. С целью предотвращения вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций проводится дезинфекция помещений и придомовых территорий.