Пострадавшим от пожаров жителям Свердловской области отправили более 50 тонн помощи

В списке бытовая техника, строительный и садовый инвентарь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более 50 тонн гуманитарной помощи было передано жителям населенных пунктов в Свердловской области, пострадавшим от природных пожаров. Об этом сообщили в ответ на запрос ТАСС в министерстве социальной политики региона.

"Пострадавшим от пожаров переданы сотни единиц бытовой техники - холодильников, стиральных машин, утюгов, электрочайников. Также погорельцев обеспечили строительным и садовым инвентарем. Общий объем помощи превысил 50 тонн", - говорится в ответе на запрос.

Ранее в министерстве сообщили, что благотворители в Свердловской области помогли закрыть все потребности жителей, заявленные в социальных паспортах, которых было выдано более 200. В них отражена информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи до понесенного ущерба и конкретных потребностей.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.