В Москве заключили 30 договоров с частными образовательными организациями по спецпрограмме

Для участия в программе арендатор должен оснастить помещение оборудованием и приступить к образовательной работе не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Всего 30 договоров с частными образовательными организациями заключили в Москве по программе "1 рубль за квадратный метров в год" с 2013 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Если говорить об образовательных объектах, которые открылись в арендованных помещениях по этой программе ("1 рубль за квадратный метров в год" - прим. ТАСС), а льготная аренда по этому направлению действует с 2013 года, то всего у нас заключено 30 договоров с частными образовательными организациями", - сказал Гаман.

Он отметил, что для того, чтобы принять участие в программе, арендатор должен оснастить помещение необходимым оборудованием и приступить к образовательной работе не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды, если нужен капитальный ремонт - не позднее 18 месяцев, а если нужна реконструкция - не позднее трех лет.

Для перехода на льготную ставку аренды нужно также выполнить требования Департамента образования и науки Москвы к ведению образовательной деятельности. Сейчас 24 таких учреждения уже пользуются льготной ставкой, добавил министр.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.