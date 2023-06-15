Григоренко: госуправлению нужна модель мгновенного реагирования на обратную связь граждан

Заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства заявил, что любая модель управления, в том числе государственного - это инструмент, и, каким бы он не был совершенным, "им нужно уметь пользоваться"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Внутренняя модель мгновенного реагирования на обратную связь граждан необходима для оценки качества работы госуправления. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Все, что мы делаем - это для человека, важно понимать на любой стадии принятия решений, потому что тогда должен быть диалог, контакт с человеком. <…> Ключевым элементом любой модели госуправления является обратная связь, везде внедряем, где это можно и нужно. Почему? Это внешняя оценка качества того, что мы делаем, второе - важно понимать, что это меняет внутреннюю культуру управления, одно дело ты сам как начальник понимаешь, а другое - срез общества тебе говорит, что нужно делать или что сделано неправильно. Здесь важно построить внутреннюю модель мгновенного реагирования на обратную связь с гражданином", - сказал Григоренко на сессии "Госуправление: между людьми и данными".

Он отметил, что любая модель управления, в том числе государственного - это инструмент, и, каким бы он не был совершенным, "им нужно уметь пользоваться". По его словам, любая модель управления не только государственного, но и частного, и коммерческого, становится современнее и эффективнее при внедрении цифровизации. Она позволяет ускорить реакцию, увеличить объем или количество принимаемых решений. По его словам, важно такое понятие, как измеримость задач.

"Первый элемент, это, конечно, цифра. Второй элемент - это, наверное, определенный бич госуправления и модели выполнения государственных функций, задач, оказания государственных услуг. Мы должны понимать, что любая задача должна быть измерима. На самом деле звучит просто, но сделать сложно. Причем измеримость должна быть не абстрактной, она должна быть счетной. <…> Если мы не можем счетно измерить задачу, мы не сможем [ее] сделать", - сказал Григоренко.

Зампред правительства добавил, что внедрение культуры измеримости любой задачи меняет культуру управления. При появлении счетности становятся понятны сроки.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.