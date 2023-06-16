Чернышенко назвал самые востребованные функции на портале госуслуг в новых регионах РФ

По словам заместителя председателя правительства России, наиболее востребованы услуги, связанные с мерами социальной поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Функции вызова врача на дом и записи в школу через портал госуслуг оказались наиболее востребованными услугами в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ.

"Прежде всего, наиболее востребованы [в новых регионах РФ] услуги, которые доступны через портал госуслуг, связанные с мерами социальной поддержки, с возможностью записи в школы, вызова врача и так далее", - рассказал Чернышенко.

Он добавил, что для обеспечения услуг необходима устойчивая связь, мобильный и фиксированный интернет.

"Этим занимаются специализированные компании, которые восстанавливают разрушенную инфраструктуру для того, чтобы были подключены, прежде всего, социальные объекты. В первую очередь, школы, университеты, ФАПы к интернету. И, конечно, домохозяйства", - подчеркнул вице-премьер.

Полный текст интервью будет опубликован в 7:00 мск.