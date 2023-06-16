Почти 1 тыс. жителей Херсонщины вакцинировали от инфекций после ЧС на Каховской ГЭС

В области работают четыре стационарных пункта вакцинации от вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне

ГЕНИЧЕСК, 16 июня. /ТАСС/. Почти 1 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале регионального Минздрава.

В Херсонской области, где в результате ЧС на Каховской ГЭС произошло подтопление городов и районов, проводят профилактические меры по недопущению распространения опасных инфекционных заболеваний среди населения.

"С 12 июня вакцинировано 957 человек, из которых 37 - дети. Вакцинами мы обеспечены - на днях мы получили очередную партию от Минздрава России. Вакцинация проходит в штатном режиме", - сказал министр здравоохранения области Артыш Сат, слова которого приведены в сообщении.

В Херсонской области работают четыре стационарных пункта вакцинации от вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне. В пунктах временного размещения для этих целей задействованы девять мобильных бригад, отметили в Минздраве.