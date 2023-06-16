Минтруд намерен в кратчайшие сроки подготовить проекты документов по поручениям президента

Президент Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Поручения президента России Владимира Путина в части выплат пособий по уходу за ребенком могут потребовать законодательных изменений, Минтруд России в кратчайшие сроки подготовит соответствующие проекты, сообщил в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Я думаю, что с учетом того, что сегодня было озвучено, мы со своей стороны приложим максимальные усилия, чтобы в кратчайшие сроки подготовить проекты документов, но они потребуют в том числе и законодательных изменений, поэтому мы обратимся к нашим коллегам из Госдумы, чтобы максимально быстро провести эти решения. Я думаю, что с учетом поручений главы государства мы постараемся это сделать в весеннюю, в крайнем случае в осеннюю сессию", - сказал он на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в ходе пленарного заседания форума президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

"Пособие по уходу за ребенком до полутора лет - это страховая выплата, которая платится из средств Социального фонда [России], размер этого пособия напрямую зависит от заработной платы, которую мама получала до выхода в отпуск по уходу за ребенком. При этом на сегодняшний день, когда это пособие определяется и назначается, до достижения ребенком возраста полутора лет, если мама принимает решение и выходит на работу, то по действующему законодательству выплата этого пособия приостанавливается. Сегодня дано четкое поручение главы государства изменить [условия] таким образом, что даже если мама начинает работать, то она все равно продолжает получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет", - пояснил министр.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.